Российская армия отразила наступление ВСУ на Купянском направлении
2022-10-25 14:21
Подразделения российской армии отразили наступление батальонной тактической группу ВСУ на Купянском направлении.
Минобороны России сообщило об отражении наступления батальонной тактической группу ВСУ на Купянском направлении.
"В районе Куземовки в ЛНР противнику было нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - сообщает оборонное ведомство.
В минобороны рассказали об уничтожении более 30 военнослужащих ВСУ, а также о ликвидации шести единиц бронированной и специальной техники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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