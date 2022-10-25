Российская армия отразила наступление ВСУ на Купянском направлении

Подразделения российской армии отразили наступление батальонной тактической группу ВСУ на Купянском направлении.

Минобороны России сообщило об отражении наступления батальонной тактической группу ВСУ на Купянском направлении.

"В районе Куземовки в ЛНР противнику было нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции", - сообщает оборонное ведомство.

В минобороны рассказали об уничтожении более 30 военнослужащих ВСУ, а также о ликвидации шести единиц бронированной и специальной техники.