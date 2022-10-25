ВС РФ уничтожили до 130 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими солдатами до 130 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

25 октября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства доложил о ситуации на Николаево-Криворожском направлении фронта за прошедшие сутки.

Конашенков сообщил, что служащие двух ротных тактических групп ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать позицию ВС РФ близ сёл Ищенка и Брускинское Херсонской области, которая была незамедлительно отражена российскими военными.

Отмечается, что в результате провальной атаки ВСУ российскими солдатами были уничтожены до 130 бойцов и 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 11 автомобилей украинской стороны.