Регина Дубовицкая: за что коллеги недолюбливают знаменитость и почему называют ее «соковыжималкой»

На публике Регина Дубовицкая имеет превосходные манеры, хорошую фигуру и приятную ухоженность. Вот только коллеги говорят, что в реальной жизни она серьезно отличается от «экранного персонажа».

Дубовицкая начала сколачивать команду «Аншлага» задолго до прихода успеха. Первыми, кто согласился помочь в реализации идеи, были Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, а только затем появились Петросян и Задорнов. Дубовицкая не имела доступа к людям, которые уже стали звездами, поэтому «пользовалась новыми схемами амбициозных желающих» и у нее все получилось.

Со временем в «Аншлаге» появились Геннадий Ветров, Елена Воробей, Сергей Дроботенко, братья Пономаренко, так как зрители требовали больше эфиров. Правда, со временем корабль начал тонуть, а артисты уходить. Поговаривали, что Дубовицкая просто их эксплуатирует и не платит по достоинству.

Одним из последних, кто окончательно ушел в 2000 году, был Шифрин. Он ушел не один, а увел за собой Евдокимова, Новикову и еще ряд артистов. После этого артисты практически не общались с Дубовицкой, а в 2005 году потребовали от нее запретить продавать на трансляцию записи с ними. За скупость коллеги по цеху назвали ее «соковыжималкой»

Как бы там не было, Регина Дубовицкая была и остается прирожденным шоу-геном. Она готова работать над своими проектами годами и выводить их в топы. Что касается эксплуатации артистов — говорить можно все, что угодно, правда всегда будет где-то по середине. Кроме того, доказано это не было, а слухи всегда останутся только слухами.