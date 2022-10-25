Минобороны России: ВСУ наступает на Херсон сразу на двух направлениях

Министерство обороны России рассказало о наступлении украинской армии на юге и севере Херсонской области.

Министерство обороны России рассказало о наступлении украинской армии на позиции своих войск на юге (Николаево-Криворожское направление) и севере (Купянское направление) Херсонской области.

"На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы на узком фронте атаковал позиции наших войск. На Николаево-Криворожском направлении в наступление перешли две ротные тактические группы. При помощи массированного огня артиллерии обе атаки удалось отразить", - сообщает военное ведомство.

В минобороны рассказали об том, что украинская армия потеряла до 130 человек убитыми, а также трех танков, девяти бронированных машин и одиннадцати единиц специальной автомобильной техники.