Минобороны России: ВСУ наступает на Херсон сразу на двух направлениях
Министерство обороны России рассказало о наступлении украинской армии на юге и севере Херсонской области.
Министерство обороны России рассказало о наступлении украинской армии на позиции своих войск на юге (Николаево-Криворожское направление) и севере (Купянское направление) Херсонской области.
"На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы на узком фронте атаковал позиции наших войск. На Николаево-Криворожском направлении в наступление перешли две ротные тактические группы. При помощи массированного огня артиллерии обе атаки удалось отразить", - сообщает военное ведомство.
В минобороны рассказали об том, что украинская армия потеряла до 130 человек убитыми, а также трех танков, девяти бронированных машин и одиннадцати единиц специальной автомобильной техники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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