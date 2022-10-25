Владимир Высокий: преувеличенный масштаб личности или реальная гениальность
Великого советского актера и барда Владимира Высоцкого до сих пор называют легендой и гением, однако многие считают, что масштаб его личности серьезно преувеличен.
Насколько бы гениален не был Высоцкий, в его жизни хватало проблем, что доставало неудобства и окружающим его людям. Он страдал алкогольной зависимостью, пограничным складом психики, не дорожил своими семьями и выводил из себя своих женщин.
Высоцкого называют одним из тех, кто «открыл дыру», их которой до сих пор лезет русский шансон, который не имеет ничего общего с идеями этого французского музыкального жанра. Многие психологи считают, что Высокий имел пограничное строение психики и, сегодня ему вполне могли бы поставить диагноз «маниакально-депрессивный синдром».
В медицинских картах Владимира Высоцкого действительно зафиксировано много интересного, поэтому проблемы с психикой — не догадки, которые высказывают через сохранившиеся видеозаписи с участием актера и музыканта. Как бы там не было на самом деле, но факт остается фактом — психологически сильные не спиваются к 30 годам.
Многие покрывали выходки Высоцкого, в том числе и Влади. Она писала, что молчит об отношениях ради его брака с Абрамовой, а та в свою очередь сносит все гулянки знаменитого мужа. Влади писала, что однажды будучи пьяным Высоцкий побил всю посуду в ресторанчике и попросил у проходящих мимо занять 200 рублей, а одна из девушек отдала ему кольцо.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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