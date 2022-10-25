Феномен Сергея Жукова: как артист из группы «Руки вверх» в одиночку собрал стадион «Лужники»

Сложно представить, как полноватый мужчина средний лет с доброй улыбкой собирает целый стадион «Лужники» своими фанатами. Однако у Сергея Жукова это получилось сделать в одиночку.

Сергей Жуков — настоящий феномен российской сцены и точно больше, чем просто музыкант. Это настроение целых эпох и концерт в «Лужниках» только подтвердил такое утверждение. Практически ни одна звезда середины «девяностых» не может похвастаться настолько большой народной любовью.

В 1996 году «Руки вверх» выпустила один из своих первых альбомов, а через несколько месяцев была во всех чартах российских музыкальных исполнителей. Примечательно и то, что большая часть хитов группы — хорошо переписанные шлягеры времен СССР в электронной версии с голосом Сергея Жукова.

Пожалуй, самыми нестареющими хитами группы и Сергея Жукова являются «Крошка моя», «Девчонки», «Дома не сиди», «Атаман», хотя есть и многие другие известные песни, которые тысячи фанатов знают наизусть. Сегодня Жукову 46 лет и он не теряет актуальности.

Жизнь Сергея Жукова также, как и работа на сцене, сложилась благоприятна. Он был дважды женат, имеет четырех детей и счастлив как семьянин. Со стороны кажется, что он может найти общий язык с любым человеком. Сам он очень активный человек: постоянно работает над проектами в шоу-бизнесе, делает коллаборация с молодежью, реализует бизнес идеи.