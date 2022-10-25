Полковник Макгрегор назвал политику США подтверждением критического состояния ВСУ.

25 октября авторитетное американское издания The American Conservative сообщило о том, что Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в плохом состоянии.

Макгрегор утверждает, что об этом говорит тот факт, что недавно экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил о том, что страны Запада под руководством Вашингтона могут вмешаться в конфликт между Москвой и Киевом.