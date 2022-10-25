Макгрегор: политика США доказывает плохое состояние ВСУ
2022-10-25 16:27
Полковник Макгрегор назвал политику США подтверждением критического состояния ВСУ.
25 октября авторитетное американское издания The American Conservative сообщило о том, что Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в плохом состоянии.
Макгрегор утверждает, что об этом говорит тот факт, что недавно экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил о том, что страны Запада под руководством Вашингтона могут вмешаться в конфликт между Москвой и Киевом.
Опубликовано: Елена Калиновская
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