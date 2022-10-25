Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, называвший РФ глобальной угрозой для США
2022-10-25 16:31
Бывший глава Минобороны США Эштон Картер скончался от сердечного приступа на 69 году жизни.
Во вторник, 25 октября 2022 года, информационные агентство Reuters сообщило о смерти занимавшего пост главы Пентагона с февраля 2015 по январь 2017 года Эштона Картера.
Обозреватели Reuters отмечают, что 68-летний Картер, называвший Российскую Федерацию глобальной угрозой для Соединённых Штатов, скончался от сердечного приступа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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