Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер, называвший РФ глобальной угрозой для США

Бывший глава Минобороны США Эштон Картер скончался от сердечного приступа на 69 году жизни.

Во вторник, 25 октября 2022 года, информационные агентство Reuters сообщило о смерти занимавшего пост главы Пентагона с февраля 2015 по январь 2017 года Эштона Картера.

Обозреватели Reuters отмечают, что 68-летний Картер, называвший Российскую Федерацию глобальной угрозой для Соединённых Штатов, скончался от сердечного приступа.