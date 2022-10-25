Лукашенко принял в белорусское гражданство 355 человек

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом принял в белорусское гражданство 355 человек.

25 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко подписал указ о приёме в белорусское гражданство 355 человек, в том числе 48 несовершеннолетних.

Отмечается, что гражданство Беларуси получили уроженцы Азербайджана, Армении, Вьетнама, Германии, Ирана, Казахстана, Латвии, Ливана, Литвы, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и ещё 13 стран.