Лукашенко принял в белорусское гражданство 355 человек
2022-10-25 17:14
Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом принял в белорусское гражданство 355 человек.
25 октября пресс-служба президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко подписал указ о приёме в белорусское гражданство 355 человек, в том числе 48 несовершеннолетних.
Отмечается, что гражданство Беларуси получили уроженцы Азербайджана, Армении, Вьетнама, Германии, Ирана, Казахстана, Латвии, Ливана, Литвы, Сирии, Турции, Украины, Эстонии и ещё 13 стран.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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