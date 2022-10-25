Ракета ВСУ взорвалась над кафе «Челентано» в Донецке, есть пострадавшие

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, в результате произошедшего есть пострадавшие.

25 октября ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что служащие Вооружённых сил Украины в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка, на пересечении улиц Университетская и Панфилова.

Отмечается, что системой российской противовоздушной обороны была сбита, предположительно, выпущенная из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ракета HARM в небе близ кафе «Челентано».

Согласно информации Telegram-каналов, в результате произошедшего есть несколько пострадавших среди мирных жителей Донецка.