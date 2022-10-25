Ракета ВСУ взорвалась над кафе «Челентано» в Донецке, есть пострадавшие
2022-10-25 17:47
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка, в результате произошедшего есть пострадавшие.
25 октября ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что служащие Вооружённых сил Украины в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка, на пересечении улиц Университетская и Панфилова.
Отмечается, что системой российской противовоздушной обороны была сбита, предположительно, выпущенная из американской реактивной системы залпового огня HIMARS ракета HARM в небе близ кафе «Челентано».
Согласно информации Telegram-каналов, в результате произошедшего есть несколько пострадавших среди мирных жителей Донецка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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