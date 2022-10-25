Стремоусов: ВСУ пытались нанести удар по территории Каховской ГЭС
2022-10-25 18:17
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об очередной попытке ВСУ нанести удар по территории Каховской ГЭС.
25 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в личном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли очередную попытку нанести удар по Каховской гидроэлектростанции, которая была успешно пресечена служащими российских воздушно-космических сил.
Стремоусов отметил, что в результате провальной атаки со стороны Украины в районе Каховской ГЭС бойцы ВКС РФ уничтожили как минимум три танка ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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