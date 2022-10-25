Киселёв: армия России разгромила ВСУ при попытке прорваться к Кременной
Представитель народной милиции ЛНР Виталий Киселёв рассказал о разгроме украинских военных на подступах к Кременной.
25 октября полковник НМ Луганской Народной республики Виталий Киселёв сообщил, что группировка вооружённых сил Украины была разгромлена российской армией при попытке прорваться к населённым пунктам Кременная и Сватово.
По словам Киселёва, ранее в данном районе солдаты армии РФ пленили существенное количество бойцов ВСУ, который рассекретили, с какого направления и в каком составе противник планирует наступление в регионе.
Виталий Киселёв утверждает, что войска России нанесли мощное огневое поражение украинским военным на подступах к Кременной, также подбиты десять единиц вражеской техники.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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