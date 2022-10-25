Экс-глава Пентагона Эш Картер скончался в возрасте 68 лет

Бывший глава Пентагона Эш Картер, возглавлявший Министерство обороны США с 2015 по 2017 год, скончался в понедельник в возрасте 68 лет, сообщила во вторник его семья.

«С глубокой грустью семья бывшего министра обороны Эша Картера сообщает, что он скончался в понедельник вечером в Бостоне после внезапной сердечной недостаточности», — говорится в заявлении семьи.

Назначенный Бараком Обамой в разгар борьбы с группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии, Эштон Картер курировала отмену запрета на участие женщин в боевых действиях на передовой. Он также разрешил новобранцам-трансгендерам служить в рядах, решение было приостановлено Дональдом Трампом в 2017 году, но восстановлено Джо Байденом после его прибытия в Белый дом в январе 2021 года.

Бывший глава отдела закупок в Пентагоне Эш Картер также приступил к реализации обширного плана модернизации американской армии после многолетних дорогостоящих конфликтов в Ираке и Афганистане, которые вынудили Соединенные Штаты ослабить свои усилия в области технологических инноваций. После своего ухода из правительства он поступил в Гарвардский университет, где преподавал международные отношения, и часто появлялся на американском телевидении, где комментировал события, затрагивающие национальную безопасность. Он был женат и отец двоих детей.

