В минобороны Польши заявили об увеличении численности Вооруженных сил

Замминистра обороны Польши рассказал об увеличении национальных Вооруженных сил.

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич рассказал об увеличении национальных Вооруженных сил до 160 тысяч человек. Такое заявление он сделал выступая перед депутатами сейма страны.

"Согласно нашим планам мы поэтапно наращиваем численность национальных Вооруженных сил", - сказал Скуркевич.

К началу 2022 года численность польской армии насчитывала 111,5 тысячи профессиональных военнослужащих, а также 32 тысячи состояли в рядах территориальной обороны. К 2035 году планируется увеличить численность "Войска Польского" до 300 тысяч человек.