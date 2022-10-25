Деревенская девушка сумела отбить состоятельного бизнесмена у своей односельчанки, мнившей себя эдакой принцессой

История соперничества деревенской Алены и новоиспеченной принцесски Марины: как деревенщина привлекла и увлекла богатого жениха.

Марина и Алена родились в небольшой деревне Нижегородской области. Детство их было ничем не примечательным, типичным для сельских детей. Но к пятнадцати годам у Алены стал проявляться сильный и довольно зловредный характер. Она, не стесняясь, говорила всем, кто встречался на ее пути, что о нем думает, была довольно злобной и даже мстительной. В общем, деревенская молодежь старалась держаться от этой бестии подальше.

И вот Марину эта Алена не любила особенно сильно. Понять, откуда взялась такая серьезная неприязнь, трудно, но факт остается фактом. Марине серьезно доставалось от этой вредной девушки.

Не желая оставаться в родной деревне, Марина хорошо училась в школе, и на момент ее окончания была лучшей среди своих одноклассников. Потом Марина поехала в Нижний Новгород к двоюродной сестре отца, и поступила там в политехнический университет. Ей дали комнату в общежитии, и Марина осталась в городе.

На втором курсе института Марина познакомилась с другим студентом Данилой, серьезным парнем, который учился на курс старше, и у них завязались серьезные отношения. Данила оказался довольно амбициозным. Еще во время учебы он с другом брал подработку клинером. Впоследствии это дело превратилось в полноценный бизнес с десятком сотрудников и необходимым оборудованием.

Со временем Данила смог взять в ипотеку двухкомнатную квартиру и купить машину. Спустя некоторое время Данила сделал Марине предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Потом пара поехала в родную деревню Марины: она хотела познакомить жениха со своими родителями.

После семейных посиделок Марина оставила Данилу пообщаться с ее отцом, а сама решила пройтись по деревне: давно там уже не была. Идя по центральной улице, она увидела рослую широкоплечую девушку с хмурым выражением лица. Поначалу она даже не узнала, что это Алена, и прошла бы мимо, если бы последняя не окликнула ее.

Девушки разговорились, и Марина, на которую нахлынули былые обиды юности, позволила резкость в отношении Алены, сказав, что в родной деревне ничего, кроме сеновала, и нет. Та обиделась, заявила, что Марина совсем зазналась, и пошла к дому. А вечером, когда в доме родителей Марины застолье было в самом разгаре, в гости заявилась Алена с броским макияжем, и в праздничном наряде. Такой ее никто до этого не видел.

Алена выпила пару рюмок и пошла танцевать в паре с уже подвыпившим Данилой. Марину это встревожило, и она спросила мать, когда они были на кухне, есть ли у той жених, на что женщина ответила, что Алену по сей день обходят десятой дорогой: ненормальная она.

Выйдя во двор, Марина стала искать жениха, но не нашла. Вернулся Данила только ближе к утру, пьяный, в мятой одежде, а на шее у него был обруч из плетеной проволоки, которым украсила себя Алена.

Марина не простила изменника, собрала вещи и вернулась в город. А на прощание она все же помирилась с Аленой, и извинилась перед ней за грубые слова.