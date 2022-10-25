Сергей Мавроди основатель МММ: Лучший самбист Москвы и главный прогульщик занятий в ВУЗе

В институте Мавроди увлекся самбо. Сергей быстро добился впечатляющих результатов и стал кандидатом в мастера спорта.

Мавроди не проиграл ни одной схватки на соревнованиях. Примечательно, что он сумел стать чемпионом Москвы в абсолютной весовой категории, при том что сам весил менее 60 килограммов.

Сергей довольно быстро покинул спорт. В многочисленных интервью Мавроди рассказывал, что решение покинуть самбо было им принято «по идейным соображениям».

Он открыл для себя, что занятия единоборствами укрепляют тело, но ослабляют дух – привыкаешь проигрывать, пусть и на тренировках, узнаешь пределы своих сил.

Мавроди посчитал, что такое знание вредит саморазвитию.

Сергей планировал поступить в прославленную Бауманку, но недобрал баллов из-за нелепой арифметической ошибки. Тогда он подал документы в Московский институт электронного машиностроения.

Учеба Мавроди давалась легко, поэтому уже на первом курсе ему все надоело. Он начал прогуливать занятия.

«Пришел туда однажды, смотрю – висит объявление: «Позор прогульщикам! Иванов - 5 часов, Сидоров - 6 часов, Мавроди - 980 часов», - вспоминал Мавроди.

Такое отношение к учебе не помешало Сергею выиграть институтскую олимпиаду по физике. Благодаря хорошей памяти и таланту Мавроди окончил МИЭМ, после чего два года проработал в закрытом НИИ.