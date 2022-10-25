Нюрнбергский процесс превратился в настоящий кошмар для советских переводчиков-синхронистов

На Нюрнбергском трибунале работали в числе прочих и советские переводчики, для которых переводить подробности жутких преступлений нацистов стало настоящим шоком.

Во время проведения Нюрнбергского трибунала мало кто мог оставаться равнодушным. Особенно сильное напряжение испытывали переводчики синхронисты, в задачу которых входило переводить все детали фашистских зверств.

Свидетельством тому, что даже переводчикам, которым по долгу службы полагалось быть беспристрастными, это не удавалось является происшествие, произошедшее во время допроса одного из военных преступников Фрица Заукеля.

Заукель не выдержал и сорвался на крик во время того, как заместитель главного обвинителя от Америки Томас Додд перечислял его преступления, и приводил доказательства вины. Их перепалка перешла и на переводчиков. Татьяна Ступникова, которая переводила Заукеля, стала перекрикиваться со своим коллегой, который переводил американца, пока председатель трибунала Лоуренс Джеффри не остановил заседание, чтобы эмоции немного улеглись.

Надо сказать, что во время Нюрнбергского процесса в истории был впервые на таком высоком уровне применен именно синхронный перевод. Советской делегации пришлось нелегко, поскольку Нюрнберг находился в американской оккупационной зоне. Представители СССР надеялись, что обслуживающие трибунал американцы предоставят своих синхронистов, но этого не случилось. Поэтому НКВД пришлось спешно искать таких специалистов.

Условия работы переводчиков были жесткими, ведь для корректного перевода необходима звуконепроницаемость кабины, чего во время Нюрнбергского процесса не было. Переводчики находились в стеклянных т. н. аквариумах с наушниками и единственным микрофоном, который они передавали друг другу.

Работы было очень много, и она осложнялась дополнительной психологической нагрузкой, когда приходилось переводить мельчайшие детали зверств фашистов, которые озвучивали свидетели обвинения. Самая большая нагрузка ложилась на переводчиков с немецкого языка. Им нужно было переводить речи подсудимых, и речи их адвокатов, которые иногда длились больше часа.

На втором месте по загруженности были английские переводчики, а вот переводчики с французского языка иногда откровенно скучали в ожидании, когда появится французская реплика. В этих сложнейших рабочих условиях проявилась и тенденция к взаимопомощи советских переводчиков. Когда выступающий приводил большое количество имен или чисел переводчики фиксировали все это на бумаге, чтобы у их сменщика была возможность все перечитать, и тем самым облегчить себе задачу.