Джанет Джексон с детства страдала от насмешек брата Майкла, но сегодня становится все больше на него похожей

Певица Джанет Джексон не скрывает, что у нее были сложные отношения со своим покойным братом Майклом Джексоном, но внешне сегодня все больше напоминает его.

Сегодня Джанет Джексон пятьдесят шесть лет, и накануне своего возвращения на большую сцену звезда хорошо поработала над изменением своего сценического имиджа, и, по всей видимости, обратилась к косметологам и пластическим хирургам. Поклонники обеспокоены новой внешностью своего кумира, которая все больше становится похожей на своего легендарного брата Майкла.

Нужно отдать Джанет Джексон должное: она до сих пор поет вживую, без фонограммы, и самостоятельно выполняет все сложнейшие танцевальные трюки, что бывает даже не под силу более молодым коллегам. Но следы прожитых лет обнаруживаются даже на лицах звезд, поэтому Джанет решилась на кардинальное хирургическое вмешательство. В прошлом у нее уже была неудачная подтяжка век и височной области, а также ринопластика.

В стремлении сделать характерный афроамериканский нос более утонченным и европеоидным Джанет, как некогда ее брат Майкл, получила неестественный его кончик, а также затруднения с дыханием. Поклонники в соцсетях то и дело призывают артистку к благоразумию, и любви к себе, убеждая, что она и так красива и невероятно талантлива, без дополнительных ухищрений.

Джанет не скрывает, что часто стремилась подражать старшему брату, и не в последнюю очередь в этом ее стремлении сыграли роль его насмешки над его внешностью. Майкл не стеснялся называть свою сестру толстой коровой, и недоумевал, почему она никак не может похудеть и привести себя в форму. Она смеялась над его подколами, граничащими с оскорблениями, но в душ ей было очень больно.

В этом, а также в жестком подходе к воспитанию всех пятерых детей со стороны их отца, признавалась Джанет в документальном фильме. Отец хотел вырастить из них идеально талантливых артистов. На фоне этого у певицы появилось расстройство пищевого поведения, она стала заедать стресс и погрузилась в депрессию, из которой ей пришлось долгие выбираться с помощью специалистов.

Джанет Джексон признается, что в детские годы постоянно ощущала чувство неполноценности, ведь она не дотягивала до тех высоких стандартов совершенства, которые транслировал отец. Кроме того, не будем забывать о том, что артистка росла в американском обществе, где и до сей поры существует проблема расизма. Возможно, именно оттуда растут корни желания певицы выглядеть как можно более по-европейски.

Сексизм и двойные стандарты в отношении внешности мужчин и женщин тоже наложили отпечаток на самовосприятие Джанет, поэтому остановиться в стремлении сделать себя все более совершенной ей так сложно. Будем надеяться, что певица, наконец, внемлет заверениям ее поклонников, которые искренне любят ее за ее песни, ее талант и уникальный, самобытный образ, и вовремя остановится в своих попытках переделать себя!