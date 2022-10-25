Пентагон: США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия

Пентагон сообщил, что США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

Во вторник днем РИА Новости сообщили, что официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил журналистам, что США не имеет никаких сведений, что Россия приняла решение использовать оружие массового поражения, и также не видят необходимости менять готовность американских стратегических сил.

Патрик Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки намерены продолжать тщательно отслеживать этот вопрос и держать открытыми каналы для связи.