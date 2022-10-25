ВОЗ обеспокоен: список грибковых инфекций растет и становится глобальной угрозой для людей

Из-за отсутствия исторического внимания к этой опасности образовались огромные пробелы в знаниях, эпиднадзоре, методах лечения и диагностике.

Всемирная организация здравоохранения составила первый в истории список грибковых патогенов, представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. По данным специалистов, некоторые штаммы становятся все более устойчивыми к лекарственным средствам и получают все более широкое распространение.

Из-за отсутствия исторического внимания к этой опасности образовались огромные пробелы в знаниях, эпиднадзоре, методах лечения и диагностике. Было трудно даже оценить масштаб угрозы из-за отсутствия данных, подчеркивают специалисты.

"Выйдя из тени пандемии бактериальной устойчивости к противомикробным препаратам, грибковые инфекции растут и становятся все более устойчивыми к лечению, становясь проблемой общественного здравоохранения во всем мире", - сказал помощник Генерального директора ВОЗ доктор Ханан Балхи.

Грибковые инфекции часто поражают людей, которые уже серьезно больны - например, больных раком или туберкулезом. Во время пандемии эти показатели среди госпитализированных пациентов с COVID-19 также резко возросли.

По словам ВОЗ, изменение климата тоже влияет на расширение географического диапазона патогенов.

В списке патогены разделены на три категории в зависимости от их потенциального воздействия и данных о риске их устойчивости: критические, высокоприоритетные и средне приоритетные.

В критическую группу входит Candida auris, которая обладает высокой лекарственной устойчивостью и вызвала ряд вспышек в больницах по всему миру, а также Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и Candida albicans.

Существует всего четыре типа методов лечения грибковых инфекций. Ученые ищут новые, но, к сожалению, в стадии разработки находится очень мало новых вариантов.