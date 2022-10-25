Джо Баден высказался о вероятности применения Россией ядерного оружия

Президент США высказал мнение о возможном варианте применения ядерного оружия Россией.

Президент США Джо Байден высказал мнение об возможных вариантах применения ядерного оружия Россией. Журналисты спросили, не использует ли Россия обвинения Украины в попытках создать "грязную ядерную бомбу" как предлог для того, чтобы самой применить ядерное оружие.

"Я не могу полностью исключать такого сценария, но считаю, что это будет серьезной ошибкой со стороны России", - сказал Байден.

Джо Байден подчеркнул, что эта тема обсуждалась в Белом доме, но конкретных подробностей не раскрыл.