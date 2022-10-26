Стремоусов рассказал о попытках ВСУ ударить по Каховской ГЭС
2022-10-26 00:01
Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные пытаются нанести удар по Каховской ГЭС.
Он рассказал об уничтожении как минимум трех украинских танков во время боевых действий.
По словам Стремоусова, фронт вдоль Днепра был стабилизирован, благодаря прибытию мобилизованных и передаче новой техники взамен утраченной ранее.
Ранее сообщалось, что ВСУ усилили ракетные обстрелы Каховской ГЭС, но серьезных разрушений на станции не зафиксировано.
Опубликовано: Светлана Репина
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