Великобритания возвращается в военные проекты Евросоюза

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила, что Великобритания получила возможность перемещать свои войска и технику через страны ЕС в упрощенном режиме.

Это означает возвращение Великобритании в проект Евросоюза по военной мобильности.

Он позволяет максимально быстро перемещать войска и военную технику по территории стран ЕС.

После Brexit Великобритания прекратила участие в этом проекте, но теперь снова присоединяется к нему.