Великобритания возвращается в военные проекты Евросоюза
2022-10-26 02:14
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила, что Великобритания получила возможность перемещать свои войска и технику через страны ЕС в упрощенном режиме.
Это означает возвращение Великобритании в проект Евросоюза по военной мобильности.
Он позволяет максимально быстро перемещать войска и военную технику по территории стран ЕС.
После Brexit Великобритания прекратила участие в этом проекте, но теперь снова присоединяется к нему.
Опубликовано: Светлана Репина
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