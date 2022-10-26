Bloomberg: запасы газа в Евросоюзе превышают его потребность
2022-10-26 02:47
По информации издания Bloomberg, запасы природного газа в Евросоюзе сейчас превышают реальные потребности и возможности использования.
Агентство сообщается, что европейские страны стали импортировать газ со всего мира, и в итоге газовые хранилища практически заполнились.
При этом цена на газ упали и составляют примерно треть от максимального уровня, зафиксированного в летние месяцы.
Тем не менее, в случае сильного похолодания Европа начнет тратить запасы. К тому же сохраняется риск очередного саботажа в отношении объектов энергетики.
Опубликовано: Светлана Репина
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