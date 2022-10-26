Bloomberg: запасы газа в Евросоюзе превышают его потребность

По информации издания Bloomberg, запасы природного газа в Евросоюзе сейчас превышают реальные потребности и возможности использования.

Агентство сообщается, что европейские страны стали импортировать газ со всего мира, и в итоге газовые хранилища практически заполнились.

При этом цена на газ упали и составляют примерно треть от максимального уровня, зафиксированного в летние месяцы.

Тем не менее, в случае сильного похолодания Европа начнет тратить запасы. К тому же сохраняется риск очередного саботажа в отношении объектов энергетики.