Канье Уэст потерял 1,5 млрд долларов за несколько недель и больше не является миллиардером

По данным Forbes, Канье Уэст потерял более чем 1,5 млрд долларов после нескольких недель комментариев, вынудивших Adidas прекратить сотрудничество.

Уэст начал год с оценочной чистой стоимостью в 2 млрд долларов, а после выхода Donda 2 и лета громких показов мод эта цифра, вероятно, выросла.

Но большая часть этой ценности исходила от партнерских отношений с брендами, от которых он с тех пор отказался.

По оценкам Forbes, партнерство с Adidas принесло Уэсту около 1,5 млрд долларов. Его текущий собственный капитал сейчас оценивается примерно в 400 млн долларов.