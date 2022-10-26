Канье Уэст потерял 1,5 млрд долларов за несколько недель и больше не является миллиардером
2022-10-26 04:03
По данным Forbes, Канье Уэст потерял более чем 1,5 млрд долларов после нескольких недель комментариев, вынудивших Adidas прекратить сотрудничество.
Уэст начал год с оценочной чистой стоимостью в 2 млрд долларов, а после выхода Donda 2 и лета громких показов мод эта цифра, вероятно, выросла.
Но большая часть этой ценности исходила от партнерских отношений с брендами, от которых он с тех пор отказался.
По оценкам Forbes, партнерство с Adidas принесло Уэсту около 1,5 млрд долларов. Его текущий собственный капитал сейчас оценивается примерно в 400 млн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
Киселёв: армия России разгромила ВСУ при попытке прорваться к Кременной
Риши Сунак и его жена богаче короля Карла III
Китайцы водят своих маленьких детей на поводке
Жителей Германии возмутило фото президента страны из украинского бомбоубежища
Риши Сунак с капиталом в $1 млрд стал главой Великобритании, в которой с трудом позволяют себе отопление