Рогозин рассказал, что его привело на Донбасс

Экс-руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что находился в ДНР последнюю неделю и познакомился с бытом ряда добровольческих формирований республики.

«Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки - это, прежде всего, сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счет личных средств - моих и двух моих друзей», - рассказал Рогозин.

На прошлой неделе Рогозин неожиданно появился на фото в соцсетях в полной выкладке и с автоматом. Многие решили, что он ушел добровольцем на СВО, как это сделали некоторые депутаты Госдумы. Рогозин отметил, что у него есть свой позывной – «Космос».

По словам Рогозина, в составе группы специалистов он побывал в ряде добровольческих частей Донбасса, с командирами которых давно знаком и дружит.