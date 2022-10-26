Директор Собчак Суханов задержан по уголовному делу

Столичная полиция задержала коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела.

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов стал фигурантом уголовного дела в Москве, о чём сообщает ТАСС. Пока неизвестно по какой статье обвиняется экономист.

Суханов задержан и доставлен в столичный ГСУ ГУ МВД с целью проведения следственных действий.

О том, что Суханов не выходит на связь сообщила сама Собчак в своём Телеграм-канале. Ксения утверждает, что не в курсе, куда делся ее директор.