Директор Собчак Суханов задержан по уголовному делу
2022-10-26 10:29
Столичная полиция задержала коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в рамках уголовного дела.
Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов стал фигурантом уголовного дела в Москве, о чём сообщает ТАСС. Пока неизвестно по какой статье обвиняется экономист.
Суханов задержан и доставлен в столичный ГСУ ГУ МВД с целью проведения следственных действий.
О том, что Суханов не выходит на связь сообщила сама Собчак в своём Телеграм-канале. Ксения утверждает, что не в курсе, куда делся ее директор.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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