Украинская армия нанесла 89 артиллерийских ударов по территории ДНР

Представительство ДНР сообщает о нанесении ударов ВСУ по инфраструктурным объектам республики.

Украинская армия нанесла 89 артиллерийских ударов по инфраструктурным объектам республики, выпустив 367 снарядов различного калибра, рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки зафиксировано 89 случаев нанесения артиллерийских ударов", - сообщают в центре.

По огнем оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая и другие населенные пункты а ДНР.