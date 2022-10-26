Украинская армия нанесла 89 артиллерийских ударов по территории ДНР
2022-10-26 10:36
Представительство ДНР сообщает о нанесении ударов ВСУ по инфраструктурным объектам республики.
Украинская армия нанесла 89 артиллерийских ударов по инфраструктурным объектам республики, выпустив 367 снарядов различного калибра, рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки зафиксировано 89 случаев нанесения артиллерийских ударов", - сообщают в центре.
По огнем оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая и другие населенные пункты а ДНР.
Опубликовано: Максим Алексеев
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