В Турции представили новый дрон-камикадзе

Разработанный компанией Titra Teknoloji беспилотник впервые показали на выставке SAHA Expo в Стамбуле.

Генеральный директор Titra Teknoloji рассказал, что проект Deli был начат около двух лет назад.

Давут Йылмаз заявил, что в компании поставили цель разработать дрон-камикадзе, который можно запускать вручную или автоматически.

Добавив, что процесс тестирования близок к завершению.

Deli может быть запущен менее чем за 15 минут.

Максимальная скорость дрона составляет 180 км\ч, а высота полета — 3500 м.

Беспилотник может поднять боеголовку весом 3,1 кг.

Йылмаз отметил, что их продукт имеет три основных преимущества: экономичность, боевая мощь, автономность.