В Турции представили новый дрон-камикадзе
2022-10-26 11:13
Разработанный компанией Titra Teknoloji беспилотник впервые показали на выставке SAHA Expo в Стамбуле.
Генеральный директор Titra Teknoloji рассказал, что проект Deli был начат около двух лет назад.
Давут Йылмаз заявил, что в компании поставили цель разработать дрон-камикадзе, который можно запускать вручную или автоматически.
Добавив, что процесс тестирования близок к завершению.
Deli может быть запущен менее чем за 15 минут.
Максимальная скорость дрона составляет 180 км\ч, а высота полета — 3500 м.
Беспилотник может поднять боеголовку весом 3,1 кг.
Йылмаз отметил, что их продукт имеет три основных преимущества: экономичность, боевая мощь, автономность.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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