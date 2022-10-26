Риши Сунак отказался от поездки на Украину, несмотря на приглашение Зеленского

В личной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским недавно избранный премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил ему, что не планирует посещать Украину в ближайшее время.

При этом британский премьер отметил, что Великобритания продолжит свой курс на поддержку Украины. Однако в ближайшие месяцы посетить Украину он не сможет, поскольку не обходимо сконцентрироваться на решении накопившихся в Великобритании проблем.

Такое решение Сунака можно трактовать как стремление более сдержанно относиться к поддержке Киева в украино-российском конфликте. Это стало неожиданностью не только для украинских властей, но также для Запада. Однако вполне может быть, что британский премьер отказывается посещать Украину лишь по причине нежелания подвергаться риску в стране, которая ведет боевые действия.