Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что Украина полностью оккупирована НАТО.

В среду днем РИА Новости сообщили, что председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство.

Володин утверждает, что Украина стала колонией Соединенных Штатов Америки, а вооруженные силы Украины управляются Пентагоном.

Он подчеркнул ,что Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты, пенсии к тому же нужно возвращать более 100 млрд долларов долгов и проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются.