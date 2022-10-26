Володин: Украина полностью оккупирована НАТО
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что Украина полностью оккупирована НАТО.
В среду днем РИА Новости сообщили, что председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство.
Володин утверждает, что Украина стала колонией Соединенных Штатов Америки, а вооруженные силы Украины управляются Пентагоном.
Он подчеркнул ,что Киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты, пенсии к тому же нужно возвращать более 100 млрд долларов долгов и проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются.
Опубликовано: Елена Калиновская
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