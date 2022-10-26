Минобороны РФ: ВСУ начали наступление на Купянском направлении

Российские войска отражают атаки украинских частей на Купянском направлении.

Днем 26 октября прошел очередной брифинг Министерства обороны Российской Федерации. На нем рассказали о ходе спецоперации.

Как сообщается, Вооруженные силы Украины пытаются перейти в наступление на Купянском направлении.

Отмечается, что все пять попыток украинских частей были неудачными. Всего, отметили в российском оборонном ведомстве, были убиты около 160 солдат ВСУ.

"На Купянском направлении до 500 украинских военных и наемников пять раз атаковали у Куземовки в ЛНР, все атаки отбиты, уничтожено более 160 боевиков", - передает Минобороны.