Вооруженные силы России уничтожили нефтехранилище, снабжавшее топливом подразделения ВСУ.

Вооруженные силы России нанесли удары и уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске, снабжавшее топливом подразделения ВСУ. сообщает министерство обороны.

"В Днепропетровске уничтожено нефтехранилище, снабжавшее дизельным топливом украинскую группировку на Донбассе", - пояснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны рассказали об уничтожении более 300 военнослужащих украинской армии на всех ключевых направлениях.