Армия России уничтожила хранилище топлива ВСУ в Днепропетровске
Вооруженные силы России уничтожили нефтехранилище, снабжавшее топливом подразделения ВСУ.
Вооруженные силы России нанесли удары и уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске, снабжавшее топливом подразделения ВСУ. сообщает министерство обороны.
"В Днепропетровске уничтожено нефтехранилище, снабжавшее дизельным топливом украинскую группировку на Донбассе", - пояснили в оборонном ведомстве.
В Минобороны рассказали об уничтожении более 300 военнослужащих украинской армии на всех ключевых направлениях.
Опубликовано: Максим Алексеев
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