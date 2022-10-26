Песков: Путин не поздравил Риши Сунака с избранием на пост премьера Великобритании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не поздравил нового британского премьера с избранием на пост.

26 октября глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, что Владимир Путин не направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Соединённого Королевства Риши Сунаку по случаю его избрания на пост.

Песков пояснил, что Великобритания в настоящее время является недружественной России страной, ввиду чего президент РФ Владимир Путин не счёл нужным поздравлять Сунака с победой в гонке за кресло британского премьера.