Песков: Путин не поздравил Риши Сунака с избранием на пост премьера Великобритании
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не поздравил нового британского премьера с избранием на пост.
26 октября глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, что Владимир Путин не направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Соединённого Королевства Риши Сунаку по случаю его избрания на пост.
Песков пояснил, что Великобритания в настоящее время является недружественной России страной, ввиду чего президент РФ Владимир Путин не счёл нужным поздравлять Сунака с победой в гонке за кресло британского премьера.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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