Такой у нас менталитет: существует ли генетические особенности характера этнических групп

Иногда кажется, что менталитетом можно объяснить все: от дураков на дорог до опрометчивых необдуманных поступков на горячую руку. Сам термин пришел из науки, однако в последнее время звучит все реже.

Понятие «менталитет» упрощает социологические теории и активно используется пропагандой, однако в действительности оно серьезно устарело и, как минимум, требует корректировок. Менталитетом называют «склад ума», который чуть ли не на генетическом уровне присущ той или иной этнической группе (иногда особенности характера и склада ума приплывают целому народу). Например, про грузин говорят, что это самый гостеприимный народ, а русских считают закрытыми.

Термин ввел французский этнолог Люсьен Леви-Брюль в начале XX века, когда сравнил поведение первобытных племен и их мышление с европейцами. Отличия он назвал словом «менталитет», так как считал поведение врожденными свойствами, а не результатом воздействия культуры.

Политолог Екатерина Шульман заявила, что «менталитет» — это лженаука, так как никаких его признаков, которые можно «пощупать» не существует. Она отметила, что часто понятие используют в качестве прикрытия стереотипов о разных национальностях.

Сегодня большинство исследователей признают, что менталитета может и не существовать, потому что в мнонокультурном и многонациональном мире, где нет границ, а формирование происходит благодаря большому количеству информации, вероятность сформироваться под воздействием той или иной этнической группы крайне мала.