Семейный абьюз: как родители могут поломать жизнь ребенку

С самого детства на человека влияют многие значимые факторы, в том числе и другие люди: родители, кумиры, учителя. При этом самые близкие люди всегда закладывают фундамент формирования личности.

Дело не только в генах, хотя человек от рождения наследует многие физиологические факторы, которые нельзя изменить, в том числе и некоторые процессы нервной системы (например, скорость реакции). Сам характер формируется намного позже, а ребенок идентифицирует себя с мамой или папой по паттернам поведения.

Несмотря на то, что даже у психологов нет насчет воспитания единого мнения о том, как правильно воспитывать детей, разные социологические навыки, естественно, прививают именно родители. Некоторые ошибки, такие как абьюз, стоят очень дорого во взрослой жизни. В частности, гиперопека, которая приводит к тому, что мешает социализации и развитию ребенка — знакомится с другими людьми, преодолевать страхи и желания. Гиперопека вызывает эмоциольное отвращения от того, что может доставить неудобства.

Эмоциональное отвержение в свою очередь имеет множество негативных последствий, в частности — развитие пограничных расстройств личности. Впрочем, как и систематическое насилие, которое также можно назвать абьюзом в разных его проявления.

Дети, подвергающиеся абьюзу или насилию, испытывают серьезные трудности в отношениях во волглой жизни. Они тяготеют к слиянию, но не испытывают границ чувств. Такие люди чувствуют себя неполноценно и тянутся к другим людям, чтобы себя разочаровать.

Отделение от гиперопеки, абьюза и эмоционального отражения, которые привили родители происходит очень болезненно. Даже если детство было счастливое, с возрастом необходимо отделятся от того, кто опекал в юные годы. «Сепарация» позволит стать самостоятельной личностью и осуществить свой жизненный план.