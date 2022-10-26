СМИ бьют тревогу: Доронину вопреки ее желанию поместили в дом престарелых
Актриса недавно отметила свое 89-летие. Ее коллеги по МХАТу имени Горького рассчитывали, что звезда выйдет на связь, но этого не случилось.
Народную артистку СССР Татьяну Доронину отправили в дом престарелых без ее согласия, сообщает портал Prozvezd со ссылкой на информацию своего источника, который пожелал сохранить имя в тайне.
Актриса недавно отметила свое 89-летие. Актеры МХАТа имени Горького рассчитывали, что звезда выйдет на связь, но этого не случилось. В окружении актрисы сообщили, что Доронина находится в санатории в Барвихе.
Но, по слухам, народную артистку на данный момент оттуда уже забрали. Источник уверяет, будто Татьяну Васильевну отвезли в пансионат для пожилых людей. Коллеги не исключают, что звезду обманом забрали из санатория - якобы для того, чтобы временно перевести в другой.
Соседка Дорониной тоже считает, что Татьяна Васильевна по своей воле не хотела бы оказаться в доме престарелых.
«Теперь я знаю, зачем нужны дети. Даже не для того, чтобы ухаживать, а чтобы твоей судьбой не распоряжались чужие люди. Но детьми Тани были лишь ее актеры», — сказала она.
Как отмечает Рамблер, у Дорониной есть возможность оплатить сиделку, чтобы оставаться на своей даче в Барвихе либо в московской квартире на Фрунзенской набережной. Татьяна Доронина почти 40 лет возглавляла МХАТ. Потом этот пост занял Эдуард Бояков, а актрисе предложили занять почетное место президента театра.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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