Глава Совбеза РБ Вольфович заявил об угрозе национальной безопасности Беларуси
Александр Вольфович рассказал о нейтрализации угроз национальной безопасности Беларуси.
По словам Александра Вольфовича, сейчас существует угроза национальной безопасности Республики Беларусь.
При всем этом, отмечает в своем заявлении глава Совета безопасности страны, справляться с этим будут исключительно имеющимися силами.
Это означает, рассказал он, что мероприятия по мобилизации в стране не проводятся и не планируется проводить.
"Мобилизация в Беларуси не проводится и не предвидится, угрозы нацбезопасности нейтрализуются имеющимся комплектом сил и средств, заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович", - передает ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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