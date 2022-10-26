Глава Совбеза РБ Вольфович заявил об угрозе национальной безопасности Беларуси

Александр Вольфович рассказал о нейтрализации угроз национальной безопасности Беларуси.

По словам Александра Вольфовича, сейчас существует угроза национальной безопасности Республики Беларусь.

При всем этом, отмечает в своем заявлении глава Совета безопасности страны, справляться с этим будут исключительно имеющимися силами.

Это означает, рассказал он, что мероприятия по мобилизации в стране не проводятся и не планируется проводить.

"Мобилизация в Беларуси не проводится и не предвидится, угрозы нацбезопасности нейтрализуются имеющимся комплектом сил и средств, заявил государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович", - передает ТАСС.