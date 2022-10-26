Журналистка Ксения Собчак спешно покинула Россию
Риа Новости сообщила об отъезде за пределы России известной журналистки Ксении Собчак.
Журналистка Ксения Собчак спешно покинула Россию, сообщила РИА Новости со ссылкой на источник близкий к телеведущей.
"Она уехала из России в Беларусь, а затем пересекла границу с Литвой", - поясняет источник.
Информация появилась на фоне задержания коммерческого директора медиа-холдинга Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
Зыгарь совершил каминг-аут и сообщил о заключении брака с экс-возлюбленным Бузовой Щербаком
Журналист и писатель Михаил Зыгарь признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и сообщил, что заключил брак с бывшим избранником поющей ведущей Ольги Бузовой, актёром Жаном-Мишелем Щербаком.Подробнее...
-
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Мышление нового типа: как человек попал под влияние социальных сетей
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО
Ксения Собчак выехала из России через Беларусь
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность