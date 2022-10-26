Риа Новости сообщила об отъезде за пределы России известной журналистки Ксении Собчак.

Журналистка Ксения Собчак спешно покинула Россию, сообщила РИА Новости со ссылкой на источник близкий к телеведущей.

"Она уехала из России в Беларусь, а затем пересекла границу с Литвой", - поясняет источник.

Информация появилась на фоне задержания коммерческого директора медиа-холдинга Ксении Собчак "Осторожно Media" Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве.