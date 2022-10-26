Владимир Путин лично возглавил учения сил ядерного сдерживания «Гром-2022»
Президент Российской Федерации лично возглавил проведение учений сил ядерного сдерживания вероятного противника.
Президент России Владимир Путин лично возглавил учения сил ядерного сдерживания «Гром-2022», об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Под руководством главы государства отрабатываются массированные ядерные удары в ответ на агрессию противника, пояснил глава оборонного ведомства.
"По полигону "Кура" на Камчатке произвели пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева". Задачи выполнены в полном объеме", - сообщают в пресс-службе минобороны.
Учения "Гром - 2022" вторый подобные тренировки в этом году. Первый раз войска РВСН России демонстрировали свои возможности за пять дней до начала специальной военной операции в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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