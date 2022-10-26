Boeing сообщает об убытках в третьем квартале в размере $3,3 млрд

Boeing понес огромные убытки в размере 3,3 миллиарда долларов в третьем квартале из-за увеличения расходов на свои оборонные программы, включая президентский самолет Air Force One и заправщик KC-46.

«На наши доходы и прибыль значительно повлияли убытки по программам развития с фиксированной ценой в наших оборонных предприятиях из-за предполагаемых более высоких затрат на производство и поставку, а также технических проблем», — сообщает представитель концерна добавил Дэйв Кэлхун.

«Каждая отрасль сталкивается с проблемами, связанными с предложением, инфляцией, рабочей силой и макроэкономической ситуацией, и мы, безусловно, не исключение. Мы реалистично оцениваем окружающую среду, с которой сталкиваемся, и предпринимаем комплексные действия», — отметил представитель.

С июля по сентябрь убыток на акцию Boeing с поправкой на исключительные статьи составил 6,18 доллара, тогда как аналитики ожидали роста на 2 цента. Оборот компании составил 16 миллиардов долларов, увеличившись за год на 4%, но далек от ожидаемых рынком 17,9 миллиардов долларов.

Среди хороших новостей Boeing заявил, что он находится на пути к достижению положительного свободного денежного потока в 2022 году, что свидетельствует о способности компании инвестировать или выплачивать дивиденды своим акционерам.

Рынок, похоже, сосредоточился на этом аспекте: акции Boeing выросли на 1,4% на электронных торгах в преддверии открытия Уолл-стрит.