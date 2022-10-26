Психологическая оценка семьи Уизли из кинофраншизы «Гарри Поттер»

Следует начать с того, что по всем социологическим и психологическим классификациям семья Уизли из «Гарри Поттера» является многодетной со своими ценностями и особенностями.

Психологи не имеют единого мнения о том, как братья и сестры влияют на психологическое развитие каждого отдельного ребенка, однако многие считают, что наличие нескольких детей в семье способствует их развитию: эмоциональной общности, ответственности и укреплению семейных ценностей.

За создание семейных ценностей в семье Уизли отвечает мама-волшебница. Согласно психологическим критериям, она отлично справляется со своими задачами — дает достаточное количества любви и внимания каждому своему ребенку. При этом, это кажется настоящий фантастикой, так как у нее хватает времени на всех (впрочем, фильм «Гарри Поттер» и носит фантастический жанр).

Когда главный герой Гарри Поттер попадает в «Нору» во второй части истории, это оставляет неизгладимое впечатление — на существенно отличается от того, как живут магглы. В психологии это можно отнести к тому, почему Артуру и Молли получается воспитать семерых состоявшихся волшебников, а другим — с трудом поднять на ноги одного ребенка. Психологи считают, что между моральным состоянием детей и стабильной психикой родителей существует прямая корреляция.

В «Гарри Поттере» прекрасно демонстрируется сила семейных ценностей на примере семьи Уизли. Несмотря на ощутимые финансовые трудности, проблемы на этом фронте практически никак не отражаются на детях (разве что на старших браться, которым приходится стать самостоятельными и покинуть дом). С другой стороны, взросление — всегда хорошо.

Единственный, кто немного выпадет из этой картинки — Рон, он переживает, что должен соответствовать ожиданиям Артура и Молли Уизли, однако они убеждают его, что все хорошо. В фильме хорошо показывается связь родителями и всеми детьми: в критической ситуации они защищают друг друга, заботься о близких и объединяют вокруг себя людей.