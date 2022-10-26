Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии в НАТО
2022-10-26 16:08
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию для обсуждения членства Швеции и Финляндии в альянсе.
26 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ анонсировал свой визит в Турцию.
Столтенберг пояснил, что целью его грядущей поездки в Турцию станет обсуждение с турецким лидером Тайипом Эрдоганом членства Швеции и Финляндии в блоке НАТО, а также выразил свою уверенность в том, что «все союзники подпишут протокол о присоединении» двух скандинавских стран к альянсу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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