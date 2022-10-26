Минобороны ФРГ попросило у Швейцарии боеприпасы для ПВО Украины

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт просит Швейцарию организовать реэкспорт боеприпасов для Украины.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт направило письмо своей швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой организовать реэкспорт боеприпасов для поставляемых в Украину зенитных установок Gepard, пишет Spiegel.

Издание поясняет, что речь идет о 35-миллиметровых боеприпасах, которые производятся в Швейцарии.

Ламбрехт мотивирует свою просьбу тем, что системы ПВО Gepard используются для охраны объектов портовой инфраструктуры, через которые украинское зерно поставляется на мировой рынок. Если Российская авиация уничтожит насыпные портовые терминалы, то поставки сельхозпродукции может прекратиться.

По этой причине, "ввиду всемирных гуманитарных последствий", Швейцария может поступиться своими принципами нейтралитета, считает министр обороны Германии.

Ранее Швейцария уже заявляла, что не будет поставлять боеприпасы в Украину.