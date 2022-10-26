Российская армия пресекла попытку прорыва ВСУ у Давыдова Брода
2022-10-26 18:21
Военкоры сообщают о пресечении российской армией попытки прорыва ВСУ у Давыдова Брода в Херсонской области.
В среду вечером, 26 октября 2022 года, Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Вооружённые силы Украины предприняли попытку прорыва от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до 4-х батальонно-тактических групп.
Военкоры утверждают, что служащие российских воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии 42-ой мотострелковой дивизии успешно пресекли попытку ВСУ прорваться на Херсонском направлении фронта и удержали занимаемые огневые позиции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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