Сенат Польши признал Россию террористическим режимом из-за спецоперации в Украине
2022-10-26 18:45
26 октября польские сенаторы признали правительство России террористическим режимом.
В среду 85 сенаторов Польши единогласно проголосовали за признание российского правительства террористическим режимом, потребовав от других стран также осудить действия Москвы в Украине.
"Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестокой практике сталинского и нацистского режимов", - именно такие слова фигурируют в резолюции сената Польши.
Примечательно, что США как страна-создатель практики признания какого-либо государства террористическим до сих пор не внесла Россию в соответствующий список.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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