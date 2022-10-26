Сенат Польши признал Россию террористическим режимом из-за спецоперации в Украине

26 октября польские сенаторы признали правительство России террористическим режимом.

В среду 85 сенаторов Польши единогласно проголосовали за признание российского правительства террористическим режимом, потребовав от других стран также осудить действия Москвы в Украине.

"Владимир Путин и его аппарат насилия вернулись к жестокой практике сталинского и нацистского режимов", - именно такие слова фигурируют в резолюции сената Польши.

Примечательно, что США как страна-создатель практики признания какого-либо государства террористическим до сих пор не внесла Россию в соответствующий список.