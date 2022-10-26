Украина завершила техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой»
2022-10-26 18:52
Обозреватели «РИА Новости» заявили о завершении технической подготовки киевским режимом к провокации с «грязной бомбой».
26 октября информационное агентство РИА, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о завершении технической части подготовки к совершению Украиной провокации с применением «грязной бомбой» над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.
Помимо прочего обозреватели РИА утверждают, что специалисты украинского предприятия «Южмаш» специально для провокации подготовили муляж ракеты комплекса «Искандер», который сделан на основе снаряда ракетного комплекса «Точка-У».
Опубликовано: Диана Мудреченко
«РИА Новости»: Киев уже создал «грязную бомбу» и взорвёт её над Чернобыльской АЭС
Посольство США в ЮАР предупреждает об опасности теракта в Йоханнесбурге
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
В Госдуме РФ заявили, что приход НАТО в Финляндию – это сигнал о расширении
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО