ВМС Швеции проводят новую инспекцию возле газопровода «Северный поток»
2022-10-26 18:56
Министерство обороны Швеции объявило в среду, что инициировало новую проверку вблизи газопроводов Nord Stream, пострадавших от четырех утечек в сентябре во время предполагаемого саботажа.
Новая проверка, организованная по инициативе вооруженных сил, независимо от судебного расследования, которое проводится после обнаружения в сентябре четырех утечек на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
«Мы почувствовали необходимость завершить обследование, которое мы начали ранее», — сказал AFP начальник связи ВМС Швеции Джимми Адамссон.
Новая инспекция «Северного потока» началась в понедельник и, по мнению ВМФ, контрольные мероприятия закончатся на этой неделе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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