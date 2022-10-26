ВМС Швеции проводят новую инспекцию возле газопровода «Северный поток»

Министерство обороны Швеции объявило в среду, что инициировало новую проверку вблизи газопроводов Nord Stream, пострадавших от четырех утечек в сентябре во время предполагаемого саботажа.

Новая проверка, организованная по инициативе вооруженных сил, независимо от судебного расследования, которое проводится после обнаружения в сентябре четырех утечек на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«Мы почувствовали необходимость завершить обследование, которое мы начали ранее», — сказал AFP начальник связи ВМС Швеции Джимми Адамссон.

Новая инспекция «Северного потока» началась в понедельник и, по мнению ВМФ, контрольные мероприятия закончатся на этой неделе.