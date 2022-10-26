«РИА Новости»: ВСУ взорвут «грязную бомбу» над зоной отчуждения ЧАЭС

Обозреватели «РИА Новости» заявили, что ВСУ планируют взорвать «грязную бомбу» над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.

26 октября российское издание «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, назвало место, где киевский режим планирует совершить провокацию с применением «грязной бомбы», чтобы дискредитировать ВС РФ.

Источник утверждает, что созданный специалистами украинского предприятия «Южмаш» муляж ракеты комплекса «Искандер», который в ближайшее время будет начинён радиоактивным материалом и якобы сбит системой ПВО Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.