«РИА Новости»: ВСУ взорвут «грязную бомбу» над зоной отчуждения ЧАЭС
2022-10-26 18:59
Обозреватели «РИА Новости» заявили, что ВСУ планируют взорвать «грязную бомбу» над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС.
26 октября российское издание «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, назвало место, где киевский режим планирует совершить провокацию с применением «грязной бомбы», чтобы дискредитировать ВС РФ.
Источник утверждает, что созданный специалистами украинского предприятия «Южмаш» муляж ракеты комплекса «Искандер», который в ближайшее время будет начинён радиоактивным материалом и якобы сбит системой ПВО Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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