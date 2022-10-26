Sky News: экипаж американского авианосца заявил о готовности воевать с Россией
2022-10-26 19:09
Капитан американского авианосца Деннис Велес заявил о готовности экипажа воевать с Россией.
26 октября британский телеканал Sky News, ссылаясь на контр-адмирала Деннис Велеса, сообщило о готовности экипажа USS George H. W. Bush вступить в боевые действия с Россией.
Капитан USS George H. W. Bush Велеса утверждает, что находящийся в его подчинении экипаж атомного авианосца «готовы к любой миссии» ради прекращения украинского конфликта.
Опубликовано: Диана Мудреченко
«РИА Новости»: Киев уже создал «грязную бомбу» и взорвёт её над Чернобыльской АЭС
Посольство США в ЮАР предупреждает об опасности теракта в Йоханнесбурге
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
В Госдуме РФ заявили, что приход НАТО в Финляндию – это сигнал о расширении
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО