Sky News: экипаж американского авианосца заявил о готовности воевать с Россией

2022-10-26 19:09

Капитан американского авианосца Деннис Велес заявил о готовности экипажа воевать с Россией.

26 октября британский телеканал Sky News, ссылаясь на контр-адмирала Деннис Велеса, сообщило о готовности экипажа USS George H. W. Bush вступить в боевые действия с Россией.

Капитан USS George H. W. Bush Велеса утверждает, что находящийся в его подчинении экипаж атомного авианосца «готовы к любой миссии» ради прекращения украинского конфликта.

Опубликовано: Диана Мудреченко